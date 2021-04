VIDEO NBA – Lonnie Walker IV con la schiacciata dell’anno in testa a Melli

Questa notte Lonnie Walker IV ha chiuso con una delle migliori schiacciate della stagione NBA in faccia al nostro malcapitato Nicolò Melli. L’italiano sta ancora cercando di capire cos’è successo. Lo swingman dei San Antonio Spurs ha immediatamente messo il suo nome sulla scheda elettorale per il candidato alla Dunk of the Year con un poster impressionante in contropiede.

Tramite SportsCenter:

È stata una giocata end-to-end del 22enne swingman degli Spurs dopo che inizialmente aveva rubato la palla a Luka Doncic. Poi, Patty Mills ha passato la sfera e Walker ha fatto quello che avete visto sopra, ovvero una giocata fenomenale.

Il nostro Nicolò Melli si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è stato vittima del poster di Lonnie Walker. Dobbiamo comunque fare i complimenti al ragazzo reggiano perché non si è scomposto e ha cercato di contestare il ragazzo dei texani. Alla fine San Antonio è anche riuscita a conquistare i due punti con il risultato finale di 119 a 117.

Lonnie Walker IV, oltre ad aver realizzato una delle migliori schiacciate NBA dell’anno, ha chiuso con 13 punti e 3 rimbalzi nel successo nel derby texano. Si è trattata di una vittoria importantissima per gli Spurs perché adesso possono credere maggiormente di poter partecipare al play-in.

LEGGI ANCHE: Kyrie Irving condanna l’uso della N-word e salta la partita per “motivi personali”

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.