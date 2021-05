La star NBA dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, si è assicurato che lo sforzo di Blake Griffin e Mike James non fossero resi vani in quello che si potrebbe definire il miglior ingresso possibile ai playoff NBA 2020-2021.

Mike James è stato in grado di interrompere un passaggio errato dei Cleveland Cavaliers. Griffin ha sorprendentemente preso la palla e ha lanciato rapidamente un passaggio acrobatico dietro la schiena, senza guardare, per il contropiede che Kyrie Irving. La guardia NBA ha poi passato la palla allo stesso Mike James in contropiede che ha organizzato un alley-oop fantasmagorico per Kevin Durant per finire l’azione in grandissimo stile.

Ecco a voi il video che mostra la giocata fenomenale di questa squadra che si appresta a vivere i playoff da protagonista, con l’obiettivo di arrivare alle NBA Finals:

Did Kevin Durant just finish off the play of the year?!pic.twitter.com/6eWv4GbGgP — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 17, 2021

Per noi tifosi europei è bellissimo video Mike James dominare in NBA perché ci fa capire che per molti anni abbiamo potuto ammirare un giocatore da alta europea nel Vecchio Continente. Certo, è incredibile come sia passato dall’essere messo fuori squadra al CSKA Mosca al servire assist contro la tabella a Kevin Durant, tutto questo in pochissimi mesi. Chissà l’impiego che coach Steve Nash riserverà a James nel corso dei prossimo playoff…

