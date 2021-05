I Golden State Warriors si sono decisamente messi in luce contro i New Orleans Pelicans. Con Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins tenuti da parte, il resto dei Dubs si è assicurato di mantenere il livello del loro basket abbastanza alto. A Nico Mannion è stato finalmente dato libero sfogo di mostrare le sue abilità e Steph Curry è rimasto entusiasta da ciò. L’italiano del primo anno ha colpito i suoi avversari con due bellissimi passaggi dietro la schiena. Non una ma bene due volte.

S H O W T I M E 📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/KtnvFrpHgq — Golden State Warriors (@warriors) May 15, 2021

bench was HYPED after this one pic.twitter.com/IMnKCol1Wk — Golden State Warriors (@warriors) May 15, 2021

Come potete vedere dalle immagini, la point guard titolare dei Golden State Warriors, Steph Curry, è rimasto davvero colpito dal talento del “nostro” Nico Mannion. Il figlio di Pace, dopo qualche settimana passata in G-League a “imparare il mestiere”, è tornato tra i grandi e ora è un giocatore NBA a tutti gli effetti.

Nessuno ha mai messo in discussione il suo bagaglio tecnico però alcuni credevano che non sarebbe riuscito a reggere l’urto con il miglior campionato per club del mondo. Ora possiamo affermare con certezza che ci può stare tranquillamente in NBA e lo dimostra tutte le volte che scende in campo.

LEGGI ANCHE: Lamar Odom non paga gli alimenti ai figli: l’ex fidanzata lo denuncia

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.