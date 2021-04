VIDEO NBA: Patrick Beverley espulso per una gomitata a Chris Paul

Patrick Beverley ha mostrato il suo stile ruvido questa notte contro la star NBA dei Phoenix Suns, Chris Paul. Gli arbitri, tuttavia, non hanno lasciato passare le cose poiché hanno espulso Beverley dal gioco.

Beverley aveva qualche intento malizioso con il gomito. Chris Paul sembra essere consapevole delle tendenze NBA di Beverley. Non sarà un fenomeno in attacco, ma in termini di difesa, chiacchiere e falli duri agli avversari, Beverley ha il vantaggio.

Patrick Beverley has been ejected. #Suns down six with 6 minutes left. pic.twitter.com/dcBQHYQnpg — Duane Rankin (@DuaneRankin) April 9, 2021

Il più delle volte, le buffonate di Beverley funzionano. Ma per i ragazzi con un alto quoziente intellettivo come Paul, sanno come contrastare le tendenze di Beverley. Un modo per reagire è floppare. Un altro modo è metterlo a tacere dominandolo continuamente, il che non è sempre così facile come sembra.

Ma alla fine della serata, sembra che sia stato Beverley a farsi l’ultima risata quando i Clippers hanno battuto di misura per a 113 a 103 la franchigia dell’Arizona, arrivando così a un record di 35-18. La coppia formata da Paul George e Kawhi Leonard ha ottenuto rispettivamente 33 e 27 punti. Patrick Beverley ha giocato solo 17 minuti e ha distribuito due assist. Chris Paul, nel frattempo, ha chiuso con 13 punti, 7 rimbalzi e 3 da 10 dal campo.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.