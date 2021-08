Michael Jordan è da molti considerato il re del basket, il GOAT dell’NBA, e Michael Jackson era conosciuto come il “Re del Pop”. Quindi, cosa è successo quando le loro strade si sono incrociate?

Jordan ha governato l’NBA negli anni Novanta, vincendo sei titoli NBA, tra cui due three-peats mentre portava i Bulls in cima al mondo insieme ai compagni di squadra Scottie Pippen e Dennis Rodman con il leggendario capo allenatore Phil Jackson.

Proprio come Jordan in NBA, Michael Jackson ha avuto la sua ascesa negli anni Ottanta. Jordan è stato arruolato nel 1984 dai Chicago Bulls e quello stesso anno Jackson ha pubblicato il suo album di riferimento “Thriller”, che è diventato il primo album a guadaganrsi 7 Top 10 Hits su Billboard Hot 100. Non può essere una coincidenza che questi due abbiano deciso fare squadra una volta.

Michael Jordan? Ottimo nel basket. Michael Jackson? Ottimo nel ballo e nel pop. Cosa accadrebbe se i due decidessero di incrociarsi una volta?

I fan lo hanno visto nell’estate del 1992, quando Jackson si stava preparando per il lancio del suo album “Dangerous”.

Phil Rose, il produttore del video della canzone, ha parlato con ESPN dell’idea di coinvolgere Jordan per il video della canzone.

“Michael Jackson era un grande fan di Michael Jordan. Quando sei a quel livello, se vuoi lavorare con qualcuno di cui sei un fan, sono sicuro che è abbastanza facile che ciò succeda”.

Jordan non era a bordo fin dall’inizio perché sapeva che sarebbe stato sul set con il meglio del meglio in quel momento, e quindi era preoccupato che le sue capacità di ballo non sarebbero state all’altezza.

“Prima ho detto: ‘Non so se voglio farlo, perché questo ragazzo cercherà di farmi ballare e sarà davvero imbarazzante’ “, ha detto Jordan a ESPN. “Ma poi ho detto: ‘Beh, dai, è Michael Jackson. Quando avresti mai avuto l’opportunità di conoscerlo davvero per un po’, e allo stesso tempo, di fare il suo video?’ Così ho cambiato idea e sono andato avanti e l’ho fatto”.

Alla fine Jordan ha accettato e in cambio di Jackson che gli insegnava a ballare, Jordan decise di dare a Jackson una lezione di basket, confrontandosi con la superstar del pop in un uno contro uno.

“Ho avuto modo di lavorare con la più grande leggenda dello sport di tutti i tempi, Michael Jordan. Dovevamo giocare uno contro uno; era così imbarazzante. Quello era l’obiettivo, che mi insegnasse a giocare a basket e che io gli insegnassi a ballare».

Ora, per la parte succosa. Se non hai mai avuto la possibilità di vedere Jordan provare a copiare le mosse brevettate di Jackson o il “Re del Pop” tirare a canestro, ecco la tua occasione.

