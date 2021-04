La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, questa notte è stato esaltante nella vittoria degli Warriors, tanto da dedicare un aeroplanino contro i Cleveland Cavaliers, 119-101. In particolar modo ha fatto l’aeroplanino dopo aver segnato una tripla nel secondo dopo che, a quanto pare, è arrivata da un rapido controllo sui social media durante la pausa del primo tempo.

Gli Warriors avevano un vantaggio di 11 punti all’intervallo lungo, dando a Curry il lusso di controllare il suo smartphone e vedere un tweet di Kerith Burke di NBC Sports Bay Area. Ovviamente Curry ha dovuto spiegare le ali per fare l’aeroplanino nel secondo tempo.

During halftime, @KerithBurke asked Steph to do an airplane celebration and he did it 😂 pic.twitter.com/ynJnwj1RnD

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 16, 2021