VIDEO NBA – Stephen Curry come Nick Young: si gira a festeggiare ma la tripla non entra

L’immagine di Nick Young che tira e si gira a festeggiare mentre la sua conclusione esce ha fatto il giro del web negli scorsi anni. Tutti gli appassionati NBA ricorderanno quel fermo, arrivato anche a chi non segue il basket come base di una lunga serie di meme.

Stephen Curry ha avuto una carriera sicuramente diversa da Swaggy-P ma rischia di essere ricordato anche per un episodio simile. Stanotte, infatti, la stella degli Warriors ha tentato una tripla dall’angolo contro Charlotte (poi battuta 114-92) e si è girato verso la panchina per festeggiare. Peccato però che il pallone non sia entrato, esattamente come accaduto a Young.