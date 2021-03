VIDEO: Nico Mannion ritocca il suo career high e mette cinque triple contro Sacramento

Nuovo career high in NBA per Nico Mannion, sempre più protagonista nei Golden State Warriors. Il playmaker italiano ha realizzato 19 punti con 5 triple a bersaglio nella sconfitta 141-119 contro i Sacramento Kings.

L’azzurro gode sempre più della fiducia di coach Kerr, come dimostra la partenza di Brad Wanamaker, al quale comunque Mannion aveva tolto il posto già da qualche settimana: “Sono felice del fatto che l’allenatore continui a darmi spazio – ha dichiarato il prodotto di Arizona -, in NBA però è difficile vincere quando gli avversari tirano così bene, dovremo analizzare gli errori e crescere in difesa”.

