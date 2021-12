VIDEO: Nik Melli il coach, “sostituisce” Messina e quasi la vince per Milano

Ieri sera l’Olimpia Milano ha sfiorato la vittoria in rimonta sul Real Madrid, arrendendosi al Forum 73-75. Il tiro decisivo è finito nelle mani di Malcolm Delaney, che ha però preso il ferro dall’angolo. Già arrivare ad avere quel tiro però è stato un qualcosa di insperato fino a poco prima per l’Olimpia, che ha rincorso per gran parte della gara. Prima dei due tiri liberi di Devon Hall, sotto di 3, coach Ettore Messina stava spiegando all’americano come sbagliare il secondo tiro quando si è intromesso Nicolò Melli.

Il lungo azzurro, dall’alto della propria esperienza, si è quasi sostituito a Messina, ideando la giocata che ha permesso alla palla di arrivare a Delaney. “Don’t do arch” ha spiegato Melli a Hall, dicendo poi che lui avrebbe fatto un blocco per Kyle Hines a rimbalzo, in modo da far arrivare la palla a Delaney in angolo. Tutto è alla fine andato come previsto da Melli, solo che l’americano non è riuscito a segnare il tiro della vittoria. Un video che testimonia la grandissima intelligenza cestistica di Melli.

Foto: Euroleague