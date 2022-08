[VIDEO] Paul George in Sardegna: fiumi di champagne al party con Gallinari

Paul George era in vacanza in Sardegna e ha trascorso diversi giorni insieme a Danilo Gallinari, che si è recentemente sposato con Eleonora Boi.

L’americano non ha mai giocato con il ragazzo di Graffignana però sono stati collegati perché, quando PG si è trasferito a Los Angeles, il Gallo è andato a Oklahoma City in quella trade. Nonostante questo, essendo due veterani NBA, si sono affrontati centinaia di volte in campo e hanno un bel rapporto anche fuori dal campo.

Durante la sua permanenza in Sardegna, Paul George si è anche divertito al Nikki Beach in Costa Smeralda insieme a Gallinari, come potete vedere nel video qui di seguito:

Inizialmente PG pensava che la ragazza volesse un selfie. Poi però ha capito che in Italia facciamo le cose per bene e gli hanno offerto da bere. Sicuramente il fenomeno dei Los Angeles Clippers non si aspettava di bere così tanto perché ha più o meno sputato tutto lo champagne che gli hanno versato in gola.

Siamo certi che Paul George non dimenticherà mai quella giornata sarda, dove pensava di fare un selfie e invece si è ritrovato con dello champagne in gola. Mica male come finale di storia.

