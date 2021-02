VIDEO: per il suo 60° compleanno James Worthy distrugge una piñata con le facce di Larry Bird e Danny Ainge

Sono passati decenni, ma la rivalità tra i Los Angeles Lakers dello Showtime e i Boston Celtics di Larry Bird non si è ancora assopita. Per il suo 60° compleanno, ieri, James Worthy, membro di quella straordinaria squadra giallo-viola insieme a Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, ha festeggiato in diretta televisiva distruggendo una piñata sulla quale erano stampate le facce di Bird e di Danny Ainge, i giocatori più rappresentativi dei Celtics degli anni ’90.

La piñata è conosciuta in Italia come pentolaccia, ha origini messicane ed è un gioco popolare alle feste che consiste nel distruggere, bendati, una scatola con dentro dolci. Worthy ora lavora per Spectrum SportsNet, un’emittente che segue in particolar modo i Lakers e altre squadre sportive di LA, e in diretta, invece di bendarsi, ha indossato i caratteristici occhiali che portava quando giocava.

Happy Birthday, @JamesWorthy42! 🎂🪅

Thank you for quite possibly the best #Lakers birthday celebration in our studio's history. 😂 pic.twitter.com/pPyiMGOE9X — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 27, 2021

