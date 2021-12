VIDEO: Pesaro vince e Tyrique Jones zittisce (con il dito) i tifosi di Brindisi

La Carpegna Prosciutto Pesaro ha vinto allo scadere contro l’Happy Casa Brindisi, che è andata a tanto così dal vincere con una preghiera da oltre metà campo di Josh Perkins. Purtroppo per i biancoblu però la palla è stata sputata dal ferro e si sono dovuti inchinare di fronte alla grande prestazione della formazione allenata da coach Luca Banchi. Ma non è questo il topic di questo articolo. Infatti Tyrique Jones, giocatore della VL, dopo l’errore di Perkins, si è girato verso il pubblico brindisino e con il dito indice della mano destra l’ha zittito, come potete vedere dalle immagini di Eurosport:

Con grandissima probabilità Tyrique Jones verrà punito dal giudice sportivo per questo gesto. Non sappiamo perché ha deciso di rivolgersi così verso il pubblico pagante. Probabilmente l’hanno insultato durante la gara. Quasi certamente il motivo sarà questo. Però il #88 non dovrebbe reagire alle provocazioni dei tifosi di casa perché il rischio – come in questo caso – è che a pagare le conseguenze peggiori sia proprio lui.

In attesa del responso del giudice sportivo, i pesaresi comunque possono festeggiare. La cura Luca Banchi continua a funzionare e lo spettro della retrocessione è meno inquietante. Continua ad aleggiare sulla testa dei marchigiani ma certamente con meno insistenza.

Immagine in evidenza www.victorialibertas.it