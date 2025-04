VIDEO: polamica in NBA per il fallo di Lu Dort che ha causato l’infortunio di Ja Morant

Ieri notte i Memphis Grizzlies sono andati vicini dal riaprire la serie contro gli Oklahoma City Thunder in Gara-3: dopo essere stati anche a +29 e a +26 all’intervallo, la squadra di casa è crollata soprattutto a causa dell’infortunio subito da Ja Morant. La star dei Grizzlies è caduto malissimo sulla schiena mentre volava a canestro: colpa di un “ponte” di Lu Dort.

La giocata di Dort ha subito generato forti polemiche: il giocatore dei Thunder è già di per sé considerato da molti scorretto, e questo episodio non farà altro che accrescere questa sua nomea. Dort è scivolato mentre si girava verso Morant lanciato a canestro, ma molti hanno sottolineato come non abbia fatto nulla per evitare l’impatto e anzi abbia colpito l’avversario a mezz’aria con la spalla, causandone la rovinosa caduta a terra.

Oh man. Ja Morant down on the court in pain after being undercut by Lu Dort. pic.twitter.com/MfQN5Xv79p — eric (@EricTweetsNBA) April 25, 2025

“È stata una giocata dura, spero stia bene. Stavo solo correndo in difesa per aiutare la squadra. Importante che Morant si sia rialzato e abbia anche tirato i liberi” ha dichiarato Lu Dort dopo la partita.