VIDEO: POLEMICHE tra Blazers e Thunder! Espulso Billups… ma hanno sbagliato gli arbitri?

I Portland Trail Blazers hanno affrontato gli Oklahoma City Thunder, in netto contrasto con il modo in cui si sono comportati nel precedente incontro, in cui hanno subito una sconfitta di 62 punti. Infatti, all’ultimo respiro della partita, i Blazers erano in grado di vincere la partita dopo che Anfernee Simons aveva segnato un canestro da tre punti per dare a Portland un vantaggio di 109 a 106.

Purtroppo, quello che è seguito per i Blazers è stato un errore davvero grave da parte degli arbitri. Dopo aver permesso ai Thunder di portarsi a meno uno grazie a un canestro di Jalen Williams, OKC ha forzato un doppio palleggio di Malcolm Brogdon. Ma l’azione non è stata priva di polemiche.

L’allenatore dei Blazers, Chauncey Billups, si è infuriato dopo che gli ufficiali di gara non hanno chiamato il timeout nonostante le sue ferventi proteste. Di conseguenza, Billups si è beccato due falli tecnici in rapida successione, costringendolo a un’espulsione. Questo ha dato ai Thunder la possibilità di vincere la partita con il punteggio finale di 111 a 109.

Chauncey Billups has been ejected from the game 😬 pic.twitter.com/4Fmkc6tTJC — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) January 24, 2024

I tifosi dei Blazers sono furiosi perché sembrava chiaro che il contingente di Portland stesse chiedendo una pausa all’azione durante il raddoppio su Brogdon. Un’angolazione dell’azione mostra che Billups, in effetti, stava chiedendo un timeout ben prima che l’ufficiale di gara chiamasse un’infrazione sulla guardia veterana.

Alcuni sostengono che la responsabilità di chiamare il timeout era di Malcolm Brogdon e degli altri giocatori dei Blazers. Dopotutto, era chiaro che Brogdon era ancora in possesso della palla e avrebbe potuto chiedere un timeout se gli fosse passato per la testa in una situazione di pressione.

