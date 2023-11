VIDEO: quando l’air ball di Jannik Sinner su un campo da basket andò super virale 😂😂😂

Jannik Sinner รจ senza dubbio l’uomo del momento in Italia se si parla di sport perchรฉ รจ in semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino ma qui vi parleremo di basket. Infatti l’estate scorso รจ andato super virale un suo video mentre giocava al campetto con gli amici e un suo tiro dalla distanza รจ finito a circa un metro dal ferro, con un air ball che ha fatto il giro del web.

Come molti atleti, Jannik Sinner non รจ immune dal desiderare di provare sport diversi dal suo. Ed ecco che la curiositร ha portato il giovane tennista italiano a cimentarsi nel gioco del basket. L’aspetto positivo di questo air ball รจ che ha scritto “work in progress”.

Questo video รจ dell’agosto di quest’anno, chissร se magari per la prossima estate almeno riuscirร a prendere il ferro. Sarebbe un enorme passo in avanti rispetto a questa clip qui sopra.

Anche se la sua prestazione nel basket ha suscitato qualche risata, almeno per ora, il tennis rimane decisamente il suo forte. E speriamo che Jannik Sinner migliori anche nel basket, ma prima preferiamo vinca queste ATP Finals.

