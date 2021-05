VIDEO: rissa sfiorata nel finale di primo tempo tra Venezia e Sassari

Ieri sera si è giocata gara-3 tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia, terminata con la vittoria dei sardi grazie a un eccellente Marco Spissu e ora siamo sul 2 a 1 per i lagunari. Dobbiamo però parlare di quanto accaduto a fine primo tempo tra Venezia e Sassari, con una maxi rissa tra Mitchell Watt e lo stesso Spissu nel tentativo di catturare un rimbalzo lungo. Naturalmente la cosa non è finita lì perché quasi tutti e 10 i giocatori in campo si sono avventati sulla coppia e le spinte non sono mancate. Per fortuna però gli arbitri sono intervenuti subito e hanno placato immediatamente gli animi.

Qui di seguito potete vedere la rissa tra Venezia e Dinamo Sassari attraverso il tweet di Alessandro Maggi, giornalista di Sportando e Real Olimpia Milano:

Storie tese nel finale di primo tempo tra Dinamo Sassari e Reyer Venezia (via @Eurosport_IT ) pic.twitter.com/xeAb09IgVb — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) May 16, 2021

La sfida poi è continuata senza troppi problemi e i sardi, come detto sopra, sono riusciti a strappare meritatamente il successo e ad allungare la serie almeno a gara-4. Non è una cosa così sorprendente perché le battaglie tra Venezia e Sassari sono state tante negli ultimi anni, per esempio l’ultima finale Scudetto giocata, ovvero quella del 2019, poi vinta a gara-7 dai lagunari grazie a un eccellente Michael Bramos, grande assente di queste contesa.

