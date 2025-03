VIDEO: Samardo Samuels urla di notte e insulta i vicini

La situazione nel condominio di via Valtellina 2, a Milano, continua a generare paura e tensione tra i residenti. Al centro delle polemiche c’è Samardo Samuels, ex giocatore NBA e campione d’Italia con l’Olimpia Milano, arrestato nei giorni scorsi per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento, come riportato dal Corriere della Sera.

Urla, minacce e un clima di paura nel condominio

Nei video girati dagli inquilini, si vedono scene inquietanti: Samuels urla nel cuore della notte, gira nel cortile con il suo cane corso senza guinzaglio e insulta i residenti. Un comportamento che ha portato i carabinieri ad arrestarlo, dopo ripetute denunce da parte degli abitanti del palazzo.

Il rilascio e la preoccupazione dei residenti

Nonostante l’arresto, il giudice ha disposto la scarcerazione dell’ex cestista, aumentando però la preoccupazione nel condominio. Gli inquilini temono che la situazione possa degenerare, dopo mesi di episodi inquietanti che hanno reso difficile la vita nello stabile.

La vicenda di Samardo Samuels continua a far discutere a Milano e non solo e soprattutto a preoccupare la comunità locale, mentre gli abitanti di via Valtellina chiedono interventi più incisivi per garantire la loro sicurezza.

