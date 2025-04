VIDEO: Satoransky ESPULSO in Gara-1. Spanoulis: “Ha fatto qualcosa che va oltre del basket”

Gara-1 della serie di Playoff di EuroLega tra AS Monaco e Barcelona si è conclusa con la vittoria dei monegaschi per 97-80. La partita è stata comandata in larga parte dai padroni di casa, che nel corso del quarto periodo sono andati anche a +19: probabilmente per la frustrazione nel vedere la partita sfuggirgli di mano, Tomas Satoransky si è lasciato andare con quasi 9′ da giocare ed ha commesso un fallo in attacco piuttosto violento, venendo espulso immediatamente.

Il playmaker ceco è andato diretto con la spalla sullo sterno dell’avversario Matthew Strazel, dando il via ad un accenno di rissa con i giocatori del Monaco. Alla fine nulla è successo, ma Satoransky ha dovuto abbandonare il campo con largo anticipo.

Dopo la gara, in conferenza stampa, coach Vassilis Spanoulis ha commentato duramente il comportamento dell’avversario: “Sono i Playoff, giochiamo in casa e dobbiamo essere fisici. Nel caso di Satoransky, lo rispetto ma quello che ha fatto va oltre il basket. Non è bello. C’è differenza tra giocare con fisicità e cercare di fare male a qualcuno. So che è una brava persona tanto quanto è un buon giocatore, ma credo che in quel momento la frustrazione abbia avuto la meglio. Sono cose che non dovremmo vedere durante una partita. Sospensione? Non sono io a decidere queste cose”.

Non solo, Vincent Poirier, centro dell’Efes, ha commentato l’accaduto su X: “Giocatori sporchi fanno cose sporche”.