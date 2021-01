VIDEO: seconda espulsione in una settimana per DeMarcus Cousins, stavolta per un fallo su LeBron

Per la seconda volta in una settimana, nonché seconda volta in 6 partite disputate in questa stagione, DeMarcus Cousins è stato espulso: è accaduto, dopo la partita contro Dallas, anche in quella di ieri notte contro i Los Angeles Lakers.

Boogie contro i Lakers ha potuto giocare solo 8′ prima di venire cacciato dagli arbitri per un Flagrant 2, un fallo giudicato molto grave su LeBron James. Dalle immagini, comunque, il fallo è evidentemente non volontario ma è indubbio che Cousins colpisca con grande forza James sulla testa mentre quest’ultimo penetra verso il canestro.

