L’icona NBA dei Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal, può anche essersi ritirato ma le vecchie abitudini di schiacciare in testa agli avversari, in particolar modo a Charles Barkley, non muoiono mai.

Dopo la trasmissione su TNT di gara-2 tra Denver Nuggets e Phoenix Suns, la troupe ha deciso di divertirsi con una mini partita di basket sul set. Ovviamente, come qualcuno che era solito intimidire i suoi nemici e distruggere i tabelloni, Shaquille O’Neal non ha potuto fare a meno di posterizzare l’ex star NBA Charles Barkley.

Ecco la divertente sequenza tra le due leggende NBA. Per quel che vale, Shaq ha fallito nel suo tentativo di fare canestro in maniera aggressiva:

I due sono grandissimi amici e spesso scherzano in diretta televisiva, perciò è sempre bello ascoltarli. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che sono stati tra i giocatori più forti che l’NBA abbia mai visto. Shaq in particolar modo ha dominato i tabelloni della Lega per molti lustri, in sostanza andando a rivoluzionare il gioco. Infine possiamo dire che è molto bello vedere delle persone che possono giocare e stare a contatto dopo tutti i mesi che abbiamo vissuto a causa di questo maledetto Covid.

LEGGI ANCHE: Pat Riley multato dalla NBA per tampering nei confronti di LeBron James

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.