VIDEO: Shaquille O’Neal è tornato sul ring di wrestling ed è stato schiantato su un tavolo

Ieri notte non ci sono state soltanto le partite NBA di rito: Shaquille O’Neal, a diversi anni di distanza dall’ultima volta, è tornato su un ring di wrestling. Non in WWE, ma in AEW, l’All Elite Wrestling, per affrontare Cody Rhodes e Red Velvet in coppia con Jade Cargill.

Shaq e Cargill alla fine hanno vinto, ma nel corso dell’incontro è stata particolarmente spettacolare la mossa con la quale Rhodes ha schiantato l’ex giocatore NBA su un tavolo posizionato fuori dal ring.

Anche Shaq comunque ha detto la sua sul ring…

