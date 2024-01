Video slot e casualità: Come vanno di pari passo e perché dovresti provare questi giochi al Rabona casino

È ovvio che le slot machine offrono un enorme potenziale di vincita. Ma questo non è l’unico motivo per cui tanti giocatori si divertono a giocarci al Rabona casino.

Al giorno d’oggi le slot machine si sono evolute superando la struttura generica, il che significa che ogni gioco è unico a modo suo. E non ci riferiamo solo al design, ma anche al tema, alle caratteristiche, al gameplay e ai pagamenti.

In questa guida ti diremo tutto ciò che sappiamo sulle video slot e sulla loro casualità, in modo che tu sia pienamente consapevole di ciò che accade la prossima volta che giri i rulli.

Che cos’è l’RNG nelle video slot?

Un generatore di numeri casuali (RNG) serve a creare un risultato casuale da una serie di valori.

Il sistema determina in modo casuale l’esito di ogni giro e se questo si traduce in una vincita o in una perdita, tenendo conto di altre variabili come la frequenza dei colpi e le percentuali di ritorno al giocatore.

Gli RNG possono essere suddivisi in due diverse categorie: Vero RNG e Pseudo RNG.

Il vero RNG, utilizzato soprattutto nelle macchine meccaniche, incorpora l’entropia per fornire risultati autentici.

Gli pseudo RNG, invece, sono utilizzati nelle slot online dei Rabona casino e non sono influenzati dall’entropia naturale.

Pseudo RNG

In questo caso, l’RNG deve compensare la mancanza di entropia per simulare un’autentica casualità.

Per farlo, i risultati vengono ricavati da un breve valore iniziale che passa attraverso un’equazione complessa per fornire risultati senza schemi prevedibili.

Per raggiungere questo livello di casualità, un microprocessore genera costantemente risultati, anche quando non stai giocando.

Come funziona l’RNG?

L’RNG è la pietra miliare del gioco d’azzardo moderno. Agli albori, le slot machine fisiche utilizzavano concetti meccanici per fornire casualità.

Tuttavia, negli ultimi tempi la situazione è completamente cambiata: l’intero processo è stato digitalizzato grazie all’uso di microprocessori.

Allora, cosa succede quando premi il pulsante di spin al Rabona casino? È importante capire che l’intero processo è separato dal gioco.

Il RNG fornisce al titolo un numero casuale e il gioco lo esprime in un formato specifico – in questo caso, una serie di simboli della slot, che si traducono in una combinazione vincente o in una perdita.

Semi

Sono i semi a determinare i risultati delle slot digitali.

Come abbiamo già accennato, il processo RNG si verifica costantemente e ciò che vedi quando premi il pulsante di spin è il risultato di un processo complesso che inizia con un seme.

Si tratta di un valore iniziale che viene sottoposto a una serie di calcoli per ottenere un risultato finale: quello che vedi sui rulli.

Che cos’è il ritorno al giocatore?

L’RTP è un fattore chiave che influisce sulle tue possibilità di vincita alle video slot. Ogni gioco ha un tasso di ritorno al giocatore specifico, espresso in percentuale, che puoi utilizzare per valutare i tuoi guadagni stimati quando giochi alle slot online.

Si tratta però solo di una media e non indica l’importo esatto che vincerai.

La cifra deriva da miliardi di giri simulati e si discosterà durante la tua sessione di gioco, a volte in modo favorevole e in altre occasioni non tanto.

In breve, avrai maggiori possibilità di vincere se sceglierai di giocare ai giochi del Rabona casino con tassi di RTP più elevati.

Perché l’RTP è importante?

Nelle slot online, tutto è regolato dal generatore di numeri casuali. Questo garantisce che le probabilità siano uguali per tutti.

Genera miliardi di possibili combinazioni vincenti. Grazie a questo elemento di casualità, le vincite e il momento in cui si verificano non possono essere previsti.

Nel frattempo, l’RTP è il modo per sapere quanto è alto il margine della casa su un gioco.

L’RTP presenta l’importo medio di rimborso per tutti i giocatori di una slot. Ti dice che in media vincerai il 96% o il 95% o qualunque sia la cifra del ritorno al giocatore, ma non ti dice quando.

La tua perdita è probabilmente il guadagno di un altro giocatore. Ciò significa che un giocatore può vincere più di quanto ha scommesso in un singolo giro, mentre un altro perde.

L’RNG crea un equilibrio di tali istanze che porta a una media del 97% per i giocatori in generale