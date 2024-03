VIDEO: Steph Curry IN LACRIME dopo l’ennesima ESPULSIONE di Draymond Green

Dire che è stata una stagione difficile per i Golden State Warriors sarebbe un eufemismo. A meno di due anni dalla vittoria del loro quarto campionato NBA, gli Warriors sono impegnati in un’accesa battaglia per gli ultimi posti dei play-in nella Western Conference. A questo punto della stagione, ogni piccolo passo falso può avere conseguenze disastrose. Ma questo sembra interessare solo a Steph Curry e non a Draymond Green.

Mercoledì sera, una sera dopo che le ultime buffonate di Draymond Green avevano fatto parlare di sospensione, l’ala di Golden State si è fatto espellere a meno di quattro minuti dall’inizio della partita contro gli Orlando Magic. Considerata la posizione in classifica degli Warriors, non potevano permettersi di perdere uno dei loro migliori giocatori contro un avversario ostico della Eastern Conference.

Sembra che Steph Curry sia ben consapevole della realtà potenzialmente desolante che attende gli Warriors perché ha pianto a dirotto dopo l’ennesima espulsione di Draymond Green:

Steph was not happy with Draymond’s ejection 😬 (via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/sFnzvmCDEJ — Ball Don’t Lie (@Balldontlie) March 27, 2024

Per fortuna di Draymond Green, alla fine gli Warriors di Steph Curry sono riusciti comunque a vincere la partita con un #30 da 17 punti e 10 assist e un Andrew Wiggins da 23.

