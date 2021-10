VIDEO: Steph Curry si “scontra” con le nuove regole alla prima di preseason

Nella notte i Golden State Warriors hanno esordito e vinto in preseason contro i Portland Trail Blazers 121-107. A parte gli infortunati Klay Thompson e James Wiseman, per gli Warriors sono scesi in campo tutti. Jordan Poole è stato l’MVP con 30 punti in 22′, Steph Curry e Andrew Wiggins ne hanno aggiunti 13 a testa rispettivamente in 19′ e 16′.

La partita ha dato modo a Curry di “scontrarsi” con la vera novità di questa stagione. Parliamo della nuova regola che non cataloga più come fallo del difensore quando l’attaccante fa un movimento per cercare il contatto. Durante il primo quarto la superstar degli Warriors ha tentato, dopo una finta, di buttarsi verso Nassir Little e subire il fallo, ma non c’è stato nulla da fare: il fischio non è arrivato.

La nuova regola influirà soprattutto sul gioco di stelle come Curry, Trae Young e James Harden, tutti famosi per movimenti del genere e particolarmente bravi a subire falli.