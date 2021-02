VIDEO: Steph Curry si trasforma in una fantastica “cheerleader” contro Dallas

Giovedì è stata una serata fantastica per i Golden State Warriors. Dopo aver perso la partita precedente contro i Boston Celtics, gli Warriors si sono ripresi in modo incredibile. Hanno sconfitto i Dallas Mavericks, con Stephen Curry ancora una volta davanti a tutti.

Curry non solo ha fornito energia sul campo, ma ha anche fornito energia dalla panchina, agendo come la migliore cheerleader degli Warriors nel quarto quarto, sostenendo instancabilmente i suoi compagni di squadra.

Steph was hyping up his teammates in the fourth 😆 pic.twitter.com/wOKBO0AsvI

— ESPN (@espn) February 5, 2021