VIDEO: tra Mark Williams e Jose Alvarado volano pugni, entrambi espulsi

Ieri notte, durante la gara tra Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, si sono accesi gli animi ed è scoppiata una rissa nel corso del terzo quarto. Protagonisti Mark Williams e Jose Alvarado, che si è visto fischiare un fallo per aver spinto l’avversario che gli portava un blocco. Da qui le proteste, qualche parola di troppo e la reazione di Alvarado, che si è lanciato contro Williams spintonandolo e scatenandone la reazione. Il lungo dei Suns ha colpito il portoricano con l’avambraccio e Alvarado ha risposto assestando un pugno direttamente in volto a Williams: alla fine i due sono stati separati ed entrambi espulsi.

Scene del genere si vedono raramente in NBA, dove anche quando ci sono risse i giocatori tendono a non colpirsi “veramente” ma a spintonarsi un po’ per non incorrere in sanzioni troppo severe. Qui si parla invece di colpi veri, pugni al volto, ed è quindi probabile che almeno per Alvarado scatti qualche partita di sospensione.

Francesco Manzi
