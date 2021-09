VIDEO: Trae Young attacca Rey Mysterio e viene “cacciato” dal MSG

A qualche mese di distanza dall’accesissimo primo turno di Playoff contro i New York Knicks, Trae Young ha fatto ritorno al Madison Square Garden. Nella famosa arena della Grande Mela si è tenuto nella notte un evento di wrestling WWE. La stella degli Atlanta Hawks, che ha più volte provocato i tifosi Knicks in campo, è entrato nell’arena al fianco di Sami Zayn, che indossava una maglia di New York.

Un segno di pace nei confronti dei Knicks che ha spinto Young anche a intervenire nel combattimento tra Zayn e il leggendario Rey Mysterio. Il giocatore ha infatti colpito il wrestler messicano, venendo immediatamente cacciato dall’arbitro. Ovviamente, trattandosi di wrestling, è palese come fosse tutto uno spettacolo organizzato.

Trae Young got thrown out for attacking Rey Mysterio 👋 @BRWrestling (via @WWE)pic.twitter.com/yicMNwXtIT — Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2021