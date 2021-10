VIDEO: Un fan NBA sbraita per complimentarsi con LeBron per Space Jam

LeBron James dei Los Angeles Lakers ha sempre la sua giusta dose di disturbatori. Ma alcuni fan vogliono solo far sapere a LeBron che sta facendo un buon lavoro, sia sui parquet NBA che sul grande schermo in Space Jam. Un fan ha fatto del suo meglio per trasmettere quest’ultimo messaggio alla stella dei Lakers.

“Ciao LeBron! Ho visto Space Jam”,ha urlato il fan durante un match pre-stagione dei Lakers. “L’ho visto. È stato bello!”.

"I watched Space Jam! It was good!" This fan wanted to make sure LeBron heard him 😂 (via @bzwang43) pic.twitter.com/lssPKSk5Ha — Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2021

LeBron James ha sembrato lanciargli una rapida occhiata. Tuttavia, sembrava troppo impegnato con i suoi compagni di squadra dei Lakers per dargli troppa attenzione e ringraziarlo. Il fan almeno ha ricevuto una leggera risatina da Carmelo Anthony. I complimenti dei fan NBA fanno sempre piacere a LeBron, anche se non si parla di basket ma di Space Jam.

LeBron James potrebbe aver trascorso una buona parte dell’offseason a promuovere il suo film campione d’incassi, ma ora è chiaramente concentrato sull’ottenere il maggior numero di vittorie possibile in campo. I Lakers sono visti come i favoriti per vincere il titolo e ogni giorno dovranno lottare per provare a raggiungere questo obiettivo.

Leggi anche: I 18 ex giocatori arrestati hanno commesso un grande passo falso nella loro frode