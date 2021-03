VIDEO: un frustrato Kyle Lowry è stato espulso per aver lanciato la palla in malo modo verso l’arbitro

È stata una notte frustrante per la superstar dei Toronto Raptors. Kyle Lowry non si è comportato bene perché è stato espulso nella partita contro i Chicago Bulls a più di due minuti dalla fine del quarto quarto. I Bulls erano già in vantaggio di 19 punti a quel punto quando Lowry ha deciso di lanciare la palla in malo modo verso uno degli arbitri.

Kyle Lowry was ejected after throwing the ball towards a referee, picking up his second technical. pic.twitter.com/jSW72vDcKu — SportsCenter (@SportsCenter) March 15, 2021

È stata una trasferta difficile per Lowry e i Raptors poiché sono stati dominati dai Bulls . I canadesi erano già sotto di 12 all’inizio del quarto periodo e hanno poi perso 118 a 95 al suono della quarta sirena.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.