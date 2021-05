In Israele hanno sospeso ieri una partita della seconda divisione a metà del quarto quarto a causa di un allarme missilistico. I giocatori del Maccabi Raanana e del Maccabi Kiryat Motzkin si stavano affrontando nei play-out per non retrocedere e tutti i presenti si sono messi in salvo, molti si sono addirittura sdraiati in campo dopo il missile sparato in cielo.

A basketball game in the center of Israel, tonight Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD — Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021

Certamente non una serata da ricordare per i giocatori in campo ma anche per i pochi spettatori sugli spalti e per allenatori e dirigenti. Come potete vedere dalle immagini, è immediatamente scattato il panico dopo l’allarme missilistico, com’è normale che sia, con tutti i presenti che hanno iniziato a correre all’impazzata. Vedere scene di questo tipo nel 2021 fa malissimo, interrompere una partita di pallacanestro a causa di un allarme missilistico è svilente. Per fortuna stanno tutti bene e non hanno registrano neanche un ferito tra i presenti ma lo spavento non passerà in fretta.

Anche la partita del secondo campionato d’Israele del Maccabi Hod Hasharon contro il Ramat Hasharon è stata sospesa a causa del medesimo allarme missilistico. Fortunatamente hanno ricominciato a giocare dopo pochi minuti alla fine e alla fine sono riusciti a portarla a termine senza alcun problema.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.