VIDEO: una “porcata” di Draymond Green inorridisce il mondo NBA

Draymond Green continua a essere nei titoli più importanti dei siti web legati al mondo NBA. Questa volta non c’entra nulla il cazzotto che ha tirato a Jordan Poole.

L’indignazione del mondo NBA nei suoi confronti questa volta è legata a un suo gesto “sporco”, per non dire di peggio, che ha fatto in campo questa notte contro Nikola Jokic e i Denver Nuggets:

Dirtiest player in the league by far pic.twitter.com/SEpAlPJp25 — HaterMuse (@HaterMuse) October 22, 2022

Si è trattato senza dubbio di un gesto voluto e non fortuito perché la caduta non è naturale sulla caviglia del serbo. Si vede che fa un passo per franare proprio sopra quel punto specifico del suo corpo. Questo tipo di dinamica di solito porta a un infortunio serio per il giocatore che subisce il fallo. Fortunatamente non è andata così e Joker ha continuato a giocare.

Draymond Green comunque si è dimostrato ancora una volta essere il “dirtiest player in the league”, come scritto nel tweet che abbiamo riportato poco sopra. Non lo scopriamo certamente oggi ma la speranza era che con la maturità potesse migliorarlo. L’errore è stato nostro, non avremmo mai dovuto pensare che sarebbe potuto accadere qualcosa del genere con il numero 23 dei Golden State Warriors.

