VIDEO – Victor Wembanyama continua a dominare il campionato francese

Victor Wembanyama sta letteralmente dominando il campionato francese.

Il talento del 2004, pressoché certa prima scelta assoluta del prossimo Draft NBA, sta surclassando ogni avversario in Elite Pro A, il massimo campionato francese. La sua squadra, il Boulogne-Levallois, è prima in classifica con 7 vittorie e una sola sconfitta, quella all’esordio con Gravelines-Dunkerque. Wembanyama finora sta viaggiando a 22 punti di media con quasi 9 rimbalzi e 3 stoppate di media. Inoltre il suo rendimento è in netta crescita: contro Bourg a fine Ottobre ne ha messi 23, poi 33 contro Limoges a inizio Novembre e ora 30 con Nanterre, alla ripresa dopo una finestra delle nazionali in cui ha fatto altrettanto bene.

In particolare nell’ultima sfida, vinta 92-85, ha tirato 9/14 dal campo (ma 1/5 da tre) e 9/11 ai liberi, aggiungendo 9 rimbalzi e 5 stoppate. Un dominio assoluto del predestinato francese. E la sensazione, per chi va a vederlo giocare, di essere testimone della storia che si compie.

E il mondo NBA già si sfrega le mani, dando largo spazio alle giocate di “Wemby” sui suoi canali social. Sì, gli highlights del campionato francese sul profilo Instagram ufficiale della NBA: anche questo dà l’idea della portata del fenomeno Wembanyama.