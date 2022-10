VIDEO: Westbrook vuole sabotare i Lakers? A vedere gli errori sì…

Russell Westbrook è probabilmente il problema principale dei Los Angeles Lakers. Non ha assolutamente voglia di continuare a giocare con la franchigia della California e soprattutto non riesce a fare la differenza con un contratto da 47 milioni di dollari l’anno.

Questa notte Los Angeles ha perso di misura in casa contro i Portland Trail Blazers e due suoi errori hanno marchiani fatto il giro del web. Il primo è un layup da minibasket sbagliato 1 contro 0, che potete vedere qui di seguito:

This is too painful to watch 😭pic.twitter.com/SZAxSB7n8F — NBA Memes (@NBAMemes) October 24, 2022

Il secondo assurdo errore di Westbrook è arrivato in un momento cruciale della contesa. A 30 secondi dal termine, con una difesa avversaria abbastanza molle, decide di prendersi un tiro dalla media senza ritmo e con neanche troppa voglia di buttarla dentro. Conclusione? Mattonata e rimbalzo Portland che è andata di là per chiudere i conti:

I live for Russell Westbrook's crunch time decision-making pic.twitter.com/9juahOx59k — Josh Paredes (@Josh810) October 23, 2022

Quest’ultimo è chiaramente un tiro che Russ può segnare. Non ci sono dubbi che abbia le qualità per farlo però è l’attitudine con la quale prendere la conclusione che ci fa capire che quel tiro non sarebbe mai entrato.

Avere un giocatore, con un contratto del genere e con quella poca voglia di vincere, è chiaramente un enorme problema per i Purple and Gold.

