Villanova e Notre Dame apriranno la prossima stagione NCAA a Roma

La stagione 2026-27 del college basketball potrebbe iniziare con uno scenario inedito e suggestivo: Roma. Villanova e Notre Dame starebbero infatti finalizzando un accordo per disputare nella capitale italiana, il 1° novembre 2026, la partita inaugurale della nuova stagione NCAA, sia a livello maschile sia femminile, la notizia è stata riportata dalla CBS. Un evento che ha le proprie radici anche nel simbolismo religioso.

Le due università in questione sono infatti tra le più prestigiose istituzioni cattoliche degli USA, in un momento storico in cui proprio il Papa in carica, Leone XIV, è statunitense nonché ex studente di Villanova. Nel piano raccontato dalla CBS, Villanova e Notre Dame porteranno le loro squadre al PalaTiziano, storico impianto romano che fu casa della Virtus Roma: l’idea è quella di trasformare l’apertura della stagione in un’esperienza internazionale completa, che vada oltre la semplice partita, un viaggio formativo per gli studenti-atleti e un momento di visibilità globale per il basket NCAA.

La data scelta, domenica 1° novembre, precede ufficialmente l’inizio della stagione NCAA. Per rendere possibile l’evento sarà necessaria una deroga speciale, segno della rilevanza dell’iniziativa. Le gare saranno trasmesse negli Stati Uniti da FOX, con la partita maschile inserita nella programmazione domenicale che precede l’NFL e quella femminile in onda su FOX Sports 1. Una collocazione televisiva strategica che garantisce un’ampia platea e conferma l’interesse mediatico attorno al progetto.

Se l’accordo verrà formalizzato definitivamente, Roma diventerà il palcoscenico di un momento destinato a entrare nella storia del basket NCAA: Wildcats contro Fighting Irish, sotto il cielo della Città Eterna. Un’altra testimonianza di come il mondo sportivo americano stia guardando con fortissimo interesse alla nostra Capitale, negli ultimi mesi: non è un segreto che anche la NBA, con la sua NBA Europe, voglia coinvolgere Roma e far insediare una nuova squadra che “risorga” dalle ceneri della Virtus Roma.

