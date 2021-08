Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato alla presentazione della squadra delle necessità di riaprire i palazzetti almeno al 50% per le persone in possesso di Green Pass, non solo il 35% come andrebbe bene a Ettore Messina:

“Noi siamo arrivati nel 2016 grazie alla passione del nostro patron Massimo Zanetti, senza di lui non saremmo qui. Lui ci sprona ogni giorno a fare meglio e in poco tempo abbiamo già raccolto frutti importantissimi. Siamo arrivati allo Scudetto con merito e volevo ringraziare anche Sasha Djordjevic, è grazie a lui che abbiamo raggiunto lo Scudetto. Il nostro progetto va avanti e, grazie alla disponibilità di Sergio Scariolo, pensiamo di fare ancora meglio”. “Da metà novembre torneremo alla nostra arena in Fiera, è stata una sfida vinta in poche settimane. Questa arena ci ha portato fortuna, ora dobbiamo fare la battaglia per riavere i tifosi. Io sono convinto che sia fondamentale – a differenza di altri dirigenti del basket italiano – e il 35% è poco. Il 50% è il minimo con cui partire, altrimenti si deve riflettere. E non solo per gli incassi, ma perché non si perda l’abitudine di avere i tifosi a palazzo. La Virtus sarà in prima linea in questa battaglia”.

Ricordiamo che Ettore Messina aveva detto che, per cominciare, il 35% di posti occupati andava bene, cosa non apprezzata dalla Virtus e da Baraldi che vuole almeno il 50%. In generale le linea dell’Olimpia Milano è più morbida rispetto a quella della Virtus Bologna, la quale non vuole nemmeno iniziare il campionato in queste condizioni.

Come ben sapete, gli introiti da botteghino fanno realmente la differenza nel basket, ma anche nella pallavolo, perché i diritti TV sono di poco superiori allo zero. Vediamo se nelle prossime tre settimane la situazione cambierà in meglio o in peggio. Forse in peggio, visto che da lunedì la Sicilia passerà in giallo e tante regioni – compresa la Sardegna – rischiano a breve questa fine.

Fonte: bolognabasket.org