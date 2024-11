Virtus Bologna, accolto il ricorso: risolto ufficialmente il contratto con Devontae Cacok

Termina qui l’esperienza di Devontae Cacok alla Virtus Bologna, un’esperienza breve che è durata un anno e mezzo ma effettivamente ha visto l’americano scendere in campo solo 27 partite. Poi, a fine 2023, un infortunio che ancora oggi non permette al giocatore di tornare a indossare la maglia delle V Nere. Inizialmente si pensava che Cacok avrebbe potuto recuperare in tempo per l’inizio della stagione, ma ad oggi è ancora non idoneo all’attività sportiva.

La Virtus ha annunciato oggi la risoluzione del contratto, arrivata con il lodo arbitrale del Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato presso la Lega Basket Serie A. Il club si impegnerà a fornire assistenza sanitaria a Cacok fino al 31 dicembre 2024, come disposto dal contatto collettivo.

Come scritto sul sito bianconero:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. rende noto che, in data odierna, il Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato presso la Lega Basket Serie A, Presieduto dal Prof. Carlo Zoli, ha pubblicato il lodo arbitrale con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, difesa dall’Avv. Mattia Grassani di Bologna, è stato dichiarato risolto, a far data dal 30 settembre 2024, il contratto di prestazione sportiva con il giocatore Devontae Calvin Cacok, dichiarando cessato il vincolo lavorativo intercorso tra le parti.

Le ragioni della decretata risoluzione del rapporto contrattuale e, quindi, del tesseramento in ambito federale, con l’atleta americano derivano dalla lungodegenza conseguente all’infortunio subito il 28 dicembre 2023 durante l’incontro di Eurolega contro il Partizan Belgrado che, a distanza di quasi un anno, rende il giocatore, a tutt’oggi, inidoneo all’attività sportiva.

La società, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, manterrà l’impegno di fornire assistenza sanitaria al giocatore sino al 31 dicembre 2024, augurando allo stesso di poter recuperare la condizione fisico atletica ottimale per il prosieguo di carriera.

La Virtus Bologna ora potrebbe anche decidere di tornare sul mercato, con i soldi risparmiati dal contratto di Cacok, per aggiungere un lungo al roster.