Virtus Bologna, ad un passo la firma di Luca Vildoza

La Virtus Bologna, dopo aver incassato le notizie degli addii di Toko Shengelia e Will Clyburn, che firmeranno entrambi col Barcellona, si prepara ad aggiungere una guardia di caratura europea per la prossima stagione. Secondo PianetaBasket e Sportando, sarebbe vicinissimo un accordo con l’argentino Luca Vildoza, nell’ultima stagione in forza all’Olympiacos.

Vildoza, 30 anni ad agosto, è reduce da un paio di annate deludenti in EuroLega con le due formazioni di Atene. Prima 5.7 punti di media col Panathinaikos nella stagione 2023-24, poi 4.8 punti di media con l’Olympiacos nella passata stagione.

A Bologna, Luca Vildoza ritroverà Dusko Ivanovic, proprio l’allenatore che ai tempi del Baskonia lo aveva reso uno degli esterni migliori d’Europa. Nella stagione 2019-20 infatti l’argentino aveva vinto la Liga da protagonista, al fianco tra l’altro anche di Achille Polonara, venendo nominato MVP delle finali.