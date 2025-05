Virtus Bologna, addio a Justin Holiday ma chi dopo di lui?

La parentesi di Justin Holiday con la Virtus Segafredo Bologna è ufficialmente giunta al termine. Il contratto dell’esterno statunitense è scaduto ieri e non sarà rinnovato dalla società bianconera, che ha deciso di voltare pagina in vista del finale di stagione.

Una parentesi deludente per Holiday alla Virtus Bologna

Arrivato con buone aspettative per dare profondità al reparto esterni, Holiday non è mai riuscito a trovare un ruolo stabile all’interno del sistema guidato da coach Dusko Ivanovic. Le sue prestazioni altalenanti e il limitato impatto in campo hanno portato la dirigenza della Virtus a non estendere il contratto oltre la data di scadenza prevista. La sua avventura in Italia, dunque, si conclude senza lasciare particolari tracce, tanto da essere definita una “tragicomica parentesi”.

La Virtus cerca un nuovo esterno

Con la partenza di Holiday, il club felsineo guarda al mercato per rinforzare ulteriormente il roster. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni, è quello di trovare un nuovo esterno capace di garantire equilibrio e solidità, senza però alterare gli assetti attuali. Infatti, dopo una stagione fatta di alti e bassi, la Virtus sembra aver trovato finalmente una certa stabilità tecnica e mentale, elemento chiave per affrontare al meglio il rush finale di campionato e playoff.

Leggi anche: EA7 Milano-Nikola Mirotic: cena segreta con Armani e Dell’Orco