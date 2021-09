Virtus Bologna ancora sconfitta a Monaco: il Panathinaikos passa dopo due OT

Seconda sconfitta in due partite alla Magenta Sport Cup per la Virtus Bologna. Dopo il KO di ieri contro il Bayern Monaco padrone di casa, oggi i bianconeri hanno perso anche la finalina contro il Panathinaikos. La Virtus non è andata al tappeto senza lottare, anzi: ci sono voluti due supplementari per decretare il vincitore, col risultato di 112-111. Dominante il greco Papapetrou con 41 punti, mentre il top scorer di Bologna, sempre priva di Teodosic e Mannion, è stato Awudu Abass con 21 punti, mentre Marco Belinelli ha segnato 20 punti e la tripla del +1 a 5” dalla sirena.

Il canestro vincente lo segna però proprio Papapetrou sul possesso successivo, consegnando la vittoria al Pana. Per la Virtus ci sono anche 19 punti di Kevin Hervey, 14 di Alessandro Pajola e 13 di Kyle Weems.