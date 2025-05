Virtus Bologna, arriva Brandon Taylor per i Playoff

La Virtus Bologna corre ai ripari dopo l’infortunio subito nei giorni scorsi da Alessandro Pajola. Per cautelarsi in vista dei Playoff che i bianconeri inizieranno domenica contro Venezia, il club ha firmato ufficialmente Brandon Taylor.

Taylor è una vecchia conoscenza del nostro basket: nella stagione 2018-19 aveva indossato la maglia di Bergamo in Serie A2, mentre nel 2020-21 aveva esordito in LBA con la Pallacanestro Reggiana. Americano, point guard classe 1994, arriva dal Leyma Coruna dove ha segnato 13.3 punti con 6.8 assist di media in questa stagione, contribuendo alla salvezza della squadra neopromossa in Liga ACB.

Questo il comunicato ufficiale della Virtus: