La Virtus Bologna si prepara al raduno della prossima settimana con una novità importante: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarà presente anche David McCormack, ex Olimpia Milano e Alba Berlino, reduce da una stagione in EuroLega chiusa con 8.4 punti e 4.6 rimbalzi di media.

McCormack alla Virtus: un accordo di un mese

Il centro statunitense avrebbe raggiunto un’intesa temporanea con la società bianconera:

Accordo iniziale di un mese, utile a dare profondità alla squadra in fase di preparazione.

Presenza importante in attesa del rientro dei Nazionali, ancora impegnati con le rispettive selezioni.

Se l’esperienza convincerà coach Dusko Ivanovic, l’intesa potrebbe trasformarsi in un contratto valido per l’intera stagione.

Un rinforzo in attesa dei Nazionali

La Virtus, impegnata a costruire la migliore condizione possibile in vista dell’avvio di Serie A ed EuroLega, potrà contare sul fisico e sull’esperienza di McCormack per i primi allenamenti. Il lungo americano, già protagonista in Europa con Milano e Berlino, ha dimostrato di sapersi adattare a contesti competitivi e fisici, qualità che potrebbero risultare preziose per la squadra.

Mercato Virtus: Sguardo sempre aperto

Parallelamente all’arrivo di McCormack, la Virtus Bologna continua a monitorare il mercato. La società resta vigile su eventuali opportunità, pronta a intervenire in caso di occasioni utili a rafforzare ulteriormente la rosa.

L’arrivo di David McCormack rappresenta una mossa mirata per affrontare con equilibrio la fase di preparazione. Sarà il parquet a decidere se la sua avventura in maglia Virtus durerà solo un mese o si trasformerà in un rapporto a lungo termine.

Leggi anche: Trapani Shark, Antonini sibillino… ha fatto un’offerta a Gallinari?