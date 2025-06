Virtus Bologna, arriva Derrick Alston Jr al posto di Clyburn

La Virtus Bologna si prepara a salutare Will Clyburn, destinato al Barcellona, e nel frattempo ha annunciato la firma di Derrick Alston Jr. L’americano, classe 1997, arriva da un’ottima stagione a Manresa tra Liga ACB e Basketball Champions League ed era stato accostato ai bianconeri anche nei mesi scorsi.

Alston Jr ha segnato 16.9 punti di media in Liga e 17.8 in BCL, dov’è risultato terzo per punti a partita in 12 gare disputate. Dopo 4 anni a Boise State in NCAA, il giocatore era arimasto in G League per una stagione per poi firmare in Germania, ai Rostock Seawolves, nel 2022: due stagioni in cui ha partecipato alla Europe Cup con anche 18.0 punti di media nel 2023-24. Poi il passaggio a Manresa, che ha portato al 10° posto in Liga e con il quale è stato inserito nel secondo miglior quintetto della BCL.

Di seguito il comunicato ufficiale della Virtus Bologna: