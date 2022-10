Virtus Bologna, Baraldi lancia l’allarme: “Il sistema basket deve cambiare altrimenti non ha futuro”

La Virtus Bologna si prepara al ritorno in EuroLega dopo 14 anni. Non solo l’esordio in Coppa contro il Monaco, però, nella mente dei dirigenti bianconeri, su tutti Luca Baraldi, che continua ad analizzare a tutto tondo lo stato di salute del basket italiano.

Nella mia gestione non abbiamo mai avuto un roster forte come questo. Il patron Zanetti continua a investire perché crede in questo club ma questo sistema senza ricavi deve crescere, sponsor e biglietti restano le uniche fonti di introiti, gli azionisti compiono sforzi che non sono ripagati dalla visibilità televisiva e sui mercati internazionali. Per essere competitivi in EuroLega bisogna spendere quattro volte più di quello che si incassa, si guadagna prestigio ma le cose dal punto di vista economico non sono in equilibrio. Il sistema deve evolversi in Italia come in Europa, sarà questo a determinare se imprenditori come Zanetti continueranno o meno a credere nel basket. Servono fatti e idee nuovi, in Lega lo diciamo da due anni ma non si vedono risultati.