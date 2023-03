Virtus Bologna: Baraldi parla dei rinnovi, poi spiega le tensioni con FIP e Lega Basket

La Virtus Bologna pensa già al futuro, almeno stando alle parole di Luca Baraldi. L’AD delle V Nere parla dei rinnovi di alcune pedine fondamentali, poi spiega da dove nascono le tensioni con il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini e il suo omologo della FIP, Gianni Petrucci.

Sergio Scariolo ha un altro anno di contratto, è una guida seria e competente. Stiamo provando a prolungare l’accordo con giocatori fondamentali come Pajola. Teodosic e Belinelli? Sono molto importanti, stiamo discutendo con l’obiettivo di averli qui per un’altra stagione, io e il dottor Zanetti siamo estremamente riconoscenti nei loro confronti.

Poi Baraldi è passato al tema LBA, in particolare con riferimento al rapporto con il presidente Umberto Gandini, rieletto nonostante sia mancato il sostegno della Virtus e dell’Olimpia Milano.

Siamo stati noi a proporre Gandini in Lega, poi però si è ritrovato in una situazione nuova, non conosceva le dinamiche della gestione del basket. Parliamo di un grande professionista ma noi e Milano non l’abbiamo rivotato, i voti hanno tutti lo stesso valore ma alcuni andrebbero pesati e non solo contati. Al suo posto mi sarei fatto delle domande a livello personale sul mancato appoggio dei due club che investono maggiormente. Sarebbe importante avere più possibilità di confronto, siamo poco ascoltati nonostante gli ingenti investimenti che facciamo.