Virtus Bologna, Belinelli: “Rivincere lo Scudetto sarebbe un sogno! E sul ritiro…”

Marco Belinelli, capitano della Virtus Bologna, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TGR Emilia-Romagna, dove ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera e parlato degli obiettivi futuri. L’incontro si è svolto nella storica palestra Porelli e ha offerto spunti interessanti sulla sua esperienza con la Virtus, il suo passato in NBA e le prospettive sul ritiro.

Il legame con la Virtus Bologna e l’esperienza in NBA

Belinelli ha sottolineato l’importanza della Virtus Bologna nella sua carriera, evidenziando il prestigio e la tradizione della società:

“Già entrando in questa palestra si respira qualcosa di importante, il sapore della vittoria, il sapore di una società seria che vuole spingere al massimo i giocatori per vincere trofei.”

Nel corso dell’intervista, Belinelli ha ricordato anche la sua esperienza in NBA con i San Antonio Spurs, soffermandosi sul rapporto con Manu Ginóbili, uno dei suoi più grandi punti di riferimento:

“Guardandoci intorno, si vedono le foto di Ginóbili. Ricordo l’anno a San Antonio quando abbiamo vinto il titolo NBA. Il grande aiuto che mi ha dato all’inizio, soprattutto per capire il sistema di San Antonio. Per me Manu è rimasto sempre un idolo”.

L’esperienza con Ginóbili è stata fondamentale per la crescita del giocatore italiano, che ha avuto il privilegio di condividere il parquet con una leggenda del basket mondiale.

Il trionfo nella gara da tre punti e lo Scudetto con la Virtus

Uno dei momenti più iconici della sua carriera recente è stata la vittoria nella gara da tre punti, un’impresa che lo ha reso ancora più orgoglioso:

“Qualcosa di clamoroso, non ero partito bene. All’inizio anche qualche airball. Poi mi sono ripreso, sono rimasto lì con la testa e sono riuscito a battere grandi campioni che sono ancora in NBA.”

Belinelli ha parlato anche dello scudetto vinto con la Virtus Bologna nel 2021, un traguardo storico raggiunto dopo il suo ritorno in Italia:

“Firmai per la Virtus a dicembre 2020. Nel 2021 vinciamo lo scudetto con Milano, uno scudetto inaspettato ma bellissimo. Potevo festeggiare con amici e famiglia.”

Tuttavia, il campione riconosce le difficoltà della stagione attuale, sottolineando l’importanza di restare uniti e lavorare per il grande obiettivo:

“L’anno scorso nessuno pensava facessimo una grande stagione di EuroLeague fino a gennaio/febbraio. Ci sono infortuni, tante cose, ma bisogna cercare di restare uniti. Il grande obiettivo ora è vincere lo Scudetto”.

Il futuro e il possibile ritiro

Belinelli ha affrontato anche il tema del ritiro, mantenendo un approccio positivo e aperto:

“L’età è un numero, l’importante è cercare di stare bene fisicamente. Cercare di restare positivi, avere la voglia e il fuoco dentro per poter ancora dimostrare di voler giocare e vincere.”

Il capitano della Virtus ha spiegato che la decisione sul futuro arriverà a fine stagione, ma ha già riflettuto su cosa significherà dire addio al basket giocato:

“Gioco a basket da quando ho 6 anni, è normale che quando smetti ci sia una mancanza. Però me ne farò una ragione e cercherò di tenermi impegnato con altre cose. Non so se nel mondo della pallacanestro o altro”.

Un messaggio che lascia aperte diverse possibilità, ma con una certezza: quando arriverà il momento, Belinelli vuole chiudere la carriera da protagonista con la Virtus Bologna.