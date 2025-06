Virtus Bologna-Brescia, pagelle gara-1: Shengelia GIGANTEGGIA con Morgan fido scudiero; il cuore della Germani non basta

La Virtus Bologna è riuscita a portare a casa gara-1 delle LBA Finals 2025 contro la Germani Brescia grazie a una prestazione superlativa di Tornik’e Shengelia, autore di 29 punti, 5 rimbalzi e 8 falli subiti. WOW. Qui di seguito le pagelle di Virtus Bologna-Germani Brescia.

Virtus Segafredo Bologna

Isaia Cordinier: 6,5. Una serata da dimenticare fino all’ultimo minuto dove ha messo insieme un paio di giocate determinanti: prima il rimbalzo offensivo per un extra possesso e poi il recupero che ha messo la parola fine sul match. Avrà altre occasioni di essere decisivo con i canestri, stasera ha fatto la differenza con la difesa.

Alessandro Pajola: 6,5. Solita difesa del classe 1999 marchigiano e in attacco fa tutto sommato il suo, pur non avendo percentuali eccellenti dalla lunga distanza. 7 rimbalzi, di cui 3 offensivi.

Tornik’e Shengelia: 9. Non è l’MVP del campionato per caso. Stiamo parlando di un fenomeno e i suoi 29 punti sono tutti frutto della sua classe. La vittoria dello Scudetto di Bologna passerà dalle sue mani. Non solo, ma soprattutto.

Daniel Hackett: 5,5. Solo 2 canestri segnati e 4 falli commessi. In difesa dà un aiuto ma sappiamo che può fare meglio.

Momo Diouf: 7. Primo tempo abbastanza tranquillo, mentre nella ripresa è un continuo crescendo. Ivanovic sceglie di mettere lui nei minuti decisivi e lo ripaga con canestri e rimbalzi.

Marco Belinelli: S.V. Solo 5 minuti in campo per il capitano virtussino che dà grandissimo supporto morale dalla panchina.

Brandon Taylor: 6. Nei primi 20 minuti non gioca, nella ripresa però il coach non può fare a meno di lui e l’ex Reggio Emilia mette il suo mattoncino nella rimonta della Segafredo.

Matt Morgan: 7,5. Shengelia è per distacco il migliore in campo del match, ma l’ex London Lions ha dato una grossa mano nel caricare di falli gli avversari e trascinare la Virtus nella ripresa.

Ante Zizic: 6. Numericamente non fa male (9 punti e 5 rimbalzi in 19 minuti) ma concretamente non si sente la sua presenza.

Nicola Akele: 6. Senza infamia e senza lode.

All. Dusko Ivanovic: 6,5. Fa alcune scelte nel primo tempo abbastanza curiose, tipo non puntare su Taylor, poi però si ravvede e aiuta i suoi nella rimonta e infine nella vittoria.

Germani Brescia

Miro Bilan: 8. Un vero trascinatore. Dà tutto e di più e quella tripla allo scadere del possesso difficilmente se la scorderanno a Brescia.

Amedeo Della Valle: 6,5. Non una serata memorabile al tiro, solo 3 su 9 da dietro l’arco, ma comunque cerca di aiutare i suoi in una vittoria che è mancata di un soffio.

Jason Burnell: 7,5. Ormai è un giocatore di assoluto livello del nostro campionato e con la gara di questa sera ha dimostrato di poter meritare palcoscenici importanti anche a livello europeo.

Nikola Ivanovic: 7. È la vera guida di questa squadra, come dimostrato dagli 11 assist a referto. Nel finale, complice anche l’infortunio di Ndour, cerca di fare la differenza anche con i canestri.

Demetre Rivers: 7. Fate copia-incolla di quanto scritto per Burnell. Una presenza costante nello scacchiere tattico di coach Peppe Poeta.

Chris Dowe: 6,5. Non brillantissimo. Non tira male ma si prede anche poche responsabilità, lui che solitamente è uno che ci sguazza nelle responsabilità.

Maurice Ndour: 7. Fino a quando è in campo, è un rebus per la difesa bolognesi. Peccato per quell’infortunio, sarebbe stato bello vedere l’esito del match con anche il giocatore senegalese a pieno servizio fino al suono della quarta sirena.

Joseph Mobio: S.V. Viene catapultato sul parquet per allungare le rotazioni ma gioca solo 5 minuti.

David Reginald Cournooh: 5,5. Nessun basso da sottolineare ma nemmeno nessun alto.

All. Giuseppe Poeta: 7,5. Quello che sta facendo Poeta è incredibile e forse non ce ne rendiamo conto abbastanza. Ha una squadra nettamente più corta rispetto a più della metà di quelle che sono ai playoff (Milano, Bologna, Trapani, Venezia e forse anche Reggio Emilia e Trieste), eppure è andato a tanto così da rubare gara-1 a Bologna, dopo un 3-0 a Trapani, giocando un ultimo quarto abbondante senza un titolarissimo come Ndour. Giù il cappello.