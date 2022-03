Virtus Bologna, c’è anche l’ipotesi Johannes Voigtmann

Nonostante le dichiarazioni di Luca Baraldi sulla Gazzetta dello Sport, i rumors che accostano alcuni dei lunghi “in uscita” dalle squadre russe alla Virtus Bologna continuano a fluire. Ieri si era parlato di Jordan Mickey, che potrebbe lasciare lo Zenit San Pietroburgo, oggi Emiliano Carchia di Sportando ha fatto anche il nome di Johannes Voigtmann.

Il centro tedesco ha lasciato almeno temporaneamente il CSKA Mosca dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, così come Daniel Hackett che è sempre più vicino alla Virtus. A differenza di Mickey, essendo comunitario, per Voigtmann non servirebbe un visto (i bianconeri ne hanno ancora uno a disposizione). Nella stagione in corso, in Eurolega, il tedesco ha finora segnato 8.4 punti e 4.0 rimbalzi di media: il suo contratto col CSKA, ancora in essere, scadrà nel 2023.

Virtus Bologna, on the market also for a big, is interested also in Johannes Voigtmann who is another player under contract with CSKA Moscow, I am told.@ZakkasGeorge reported tat Jordan Mickey is another potential target.

Voigtmann has advantage of being European (no visa)

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 2, 2022