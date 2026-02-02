Virtus Bologna, c’è un nodo Momo Diouf?

La Virtus Bologna ieri sera è uscita sconfitta dal confronto interno con l’Aquila Basket Trento, e in più ha dovuto incassare la notizia degli infortuni di Alessandro Pajola e Matt Morgan. Come se non bastasse, il match di ieri ha sollevato un interrogativo riguardo il ruolo di Momo Diouf, finora centrale nelle rotazioni di Dusko Ivanovic ma nelle ultime uscite oggetto di più di qualche interrogativo.

Ivanovic ha utilizzato Diouf per 16′ nell’ultimo match di EuroLega contro l’AS Monaco, panchinandolo per gli ultimi 4′ di gara dopo una palla persa e un fallo in attacco. Ieri contro Trento è andata peggio: per Diouf solo 3′ in campo con zero a qualsiasi voce statistica tranne i falli, con uno commesso. Nel post-partita al coach montenegrino è stata fatta una domanda a riguardo, ma Ivanovic, nonostante potesse appellarsi a un acciacco fisico menzionato oggi dai giornali, ha risposto lapidario: “No comment”.

In questa stagione Momo Diouf sta giocando in media 19′ in EuroLega e 23′ in campionato, ma il suo è un caso spinoso. Da mesi si parla di lui in ottica mercato per la prossima stagione, visto che il centro azzurro è in scadenza e non ha ancora rinnovato: stessa situazione di Pajola. Le parole di Ivanovic non hanno sicuramente tranquillizzato l’ambiente, in questo senso.

Foto: Virtus Bologna