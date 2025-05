Virtus Bologna, c’è una speranza per la permanenza di Shengelia?

Negli ultimi giorni, le voci su un possibile trasferimento di Toko Shengelia dalla Virtus Bologna al Barcellona si sono intensificate. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’ala georgiana avrebbe già firmato un contratto triennale (2+1) con il club catalano, lasciando la Virtus Bologna al termine della stagione.​

Tuttavia, l’agente di Shengelia, David Carro Funes, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che lasciano spazio a interpretazioni. In un’intervista, ha affermato:

“Non c’è nulla di ufficiale al momento. Toko sta valutando tutte le opzioni disponibili e prenderà una decisione definitiva solo a fine stagione”.​

We would like to ask the writer of the article “Virtus e Toko: Capolinea” of super respectable media outlet II Corriere dello Sport to be professional when he writes. @VirtusSegafredo has been on top of the player situation and they did express their desire to continue together.

— David Carro Funes (@dcarroFairPlay) May 8, 2025