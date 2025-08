Virtus Bologna, c’è una trattativa in corso per Francesco Ferrari?

La Virtus Bologna punta con decisione su Francesco Ferrari, talento classe 2005 protagonista in Serie A2 e fresco di titolo europeo con l’Italia Under 20. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna e Stadio, i bianconeri sarebbero pronti a muoversi per assicurarsi le prestazioni dell’ala di 204 cm in forza a Cividale.

Ferrari: MVP dell’Europeo U20 e stagione da protagonista in A2

Ferrari è reduce da un’estate da incorniciare: ha trascinato la Nazionale U20 alla conquista dell’Europeo di categoria, venendo premiato come MVP del torneo grazie a una finale da 26 punti. Un riconoscimento che ha confermato quanto di buono fatto vedere durante la stagione 2024/25 con la maglia di Cividale, dove ha viaggiato a 8.7 punti e 5.5 rimbalzi di media in appena 21 minuti a partita, guadagnandosi spazio e attenzione anche tra i club di Serie A.

Situazione contrattuale: servirà un accordo con Cividale

La Virtus Segafredo Bologna aveva già mostrato interesse per Ferrari nella scorsa estate, ma ora sembra intenzionata a concretizzare l’operazione. Il giocatore, però, ha appena rinnovato con Cividale per due stagioni, quindi per portarlo a Bologna sarà necessario trovare un’intesa tra le due società.

Se l’operazione andasse a buon fine, Ferrari diventerebbe l’ottavo italiano nel roster bianconero, a conferma della volontà del club di puntare su giovani prospetti italiani di grande prospettiva.

La Virtus Bologna guarda al futuro

L’interesse per Francesco Ferrari rientra nella strategia della Virtus Bologna di rafforzare il proprio nucleo italiano, garantendo continuità e progettualità a lungo termine. Il mix di fisicità, versatilità e mentalità vincente mostrato da Ferrari lo rende uno dei profili più interessanti del panorama cestistico nazionale.